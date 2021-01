"Ves a Havertz y piensas que necesita que alguien le zarandee para que reaccione"

El Chelsea naufraga y Frank Lampard tiembla en su puesto. Dos situaciones generadas por la falta de química en el equipo, que sigue sin funcionar. Otro de los que ha acaparado algunas críticas es Kai Havertz. Costó 80 millones y, por ahora, no ha llegado a ese nivel que demostró en el Bayer Leverkusen.

El último en pronunciarse sobre el mediapunta germano ha sido Hurth en su entrevista para 'Stadium Astro'. El ex del Chelsea no entiende cómo ha podido cambiar tanto desde su salida de la Bundesliga.

"Está muy bien decir que tiene que ser el principal jugador, pero está en un gran club y necesita que eso suceda ya. Ahora es el momento de brillar. Simplemente no me gusta su lenguaje corporal en absoluto, parece un poco frágil. Es su primer año, pero a veces parece que no le molesta", resaltó.

"Pierde la pelota, la regala y no vuelve a trabajar. Es un momento difícil para venir con algo así, pero lo ves y solamente piensas que necesita que alguien lo zarandee para que reaccione", añadió Huth, conocedor del fútbol inglés.

Huth cree que vivió algo parecido con Mahrez en el Leicester: "Teníamos a Riyad en el Leicester y mejoró mucho, pero el equipo fue el que le implicó al decirle que no podía jugar solo en una parte del campo o aparecer durante diez minutos del partido".

"Quizá el Chelsea carece de ese líder o líderes internos que puedan sacar ese tipo de conversaciones. No siempre es un buen trago tener esa charla cuando no se está jugando bien, pero es algo que debe pasar. Necesita que alguien le diga lo que necesita para jugar en la Premier. Tal vez todo el vestuario", finalizó.