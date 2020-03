"Vi llorar a Messi como un nene por lo que le pasaba en la Selección"

La rivalidad entre Messi y Maradona por ser considerado el mejor argentino de la historia del fútbol sigue vigente. Los fracasos del '10' del Barcelona con la 'Albiceleste' siempre le han dejado en segundo lugar en opinión de sus detractores.

Precisamente el no haber ganado nunca con Argentina un gran título ha lastrado a Messi, que en los últimos años se ha visto una versión más humana y de líder cuando se ha enfundado la 'albiceleste'.

Ustari, uno de los amigos de Messi dentro y fuera del campo, explicó lo que ha supuesto el '10' sus derrotas con Argentina. "Le vi llorar como un nene por lo que le pasaba en la Selección", afirmó el ex guardameta a 'Radio Mitre'.

"Me acuerdo que, en la Copa América 2011, me estaba recuperando de la rodilla y, cuando pierden, me fui a ver a Messi al predio de Ezeiza y lo vi como nunca lo había visto hasta entonces, destrozado", enfatizó.

Ustari quiso salir en defensa de su amigo. "Poner en duda a Messi es una barbaridad. Las cosas le pueden salir o no, ero es muy difícil estar en los pantalones de él", sentenció el ex arquero.