"Vi morir a mi hermana a causa de las drogas, pero el fútbol cambió mi vida"

El fútbol femenino tendrá la oportunidad de vivir un derbi entre Atlético y Real Madrid en la Liga Iberdrola. Ludmila, goleadora 'colchonera', atendió a 'AS' y descubrió algunos de sus secretos para llegar al lugar del que ahora disfruta.

Su historia, de las que son de admirar: "Yo me crié en la favela y jamás imaginé ganarme la vida con esto. Cuando era pequeña siempre escuchaba a la gente decir que sería una chica mala, que me drogaría y que no tendría futuro. Para mí fue duro porque vi morir a mi amiga y a mi hermana a causa de las drogas. En la favela pude y tenía muchas opciones de seguir ese camino malo, pero tuve la suerte de encontrar el fútbol".

"Fue gracias a un entrenador que me vio y me dijo que tenía talento. Jugaba al fútbol porque a mi hermana le encantaba, pero nunca creí que me dedicaría a ello. Él me ayudó y me llevó a un equipo femenino para que hiciese las pruebas. Y cambió mi vida. Después, llegó la oportunidad del Atleti", añadió.

"Mi vida ha cambiado mucho y también ha sido gracias a mi familia. Mi tía me sacó del orfanato con tres años y me crió. Ella siempre me aconsejó seguir un camino bueno y soñar con el fútbol. Eso fue muy bueno y muy importante porque ella me dio fuerzas para luchar", recordó.

Ludmila, por supuesto, también habló de esa cita especial en el derbi: "Va a ser un partido muy bueno. Vamos a salir a por todas. El Madrid tiene un nombre muy grande, es buena su llegada al fútbol femenino. Espero a un equipo fuerte, que encima juega motivado en casa. Creo que van a generar mucha presión y que el duelo va a ser muy intenso".

Un encuentro que puede desnivelar la brasileña, que ya suma nueve dianas en lo que va de temporada. Es la máxima artillera de la categoría...