Vicente Moreno no se conformó con la buena imagen

Vicente Moreno se mostró de acuerdo con la buena imagen del equipo, pero recordó que no es suficiente: "Lo hemos hecho todo, pero a la hora de finalizar la calidad del rival es decisiva. Ellos te han marcado en una única jugada, y la tuya da en el larguero y va fuera".

"Trabajamos para mejorar, queremos jugar así, pero mejorar a la hora de finalizar. Si hubiéramos tenido más acierto el resultado sería otro, en el campo hemos sido merecedores de más de lo que hemos logrado, esto es así", recalcó.

"Estamos dolidos, ha sido duro, ya que hemos hecho mucho, pero no debemos bajar los brazos. Estamos rabiosos y con ganas de competir, debemos estar tranquilos y vamos a ver si nos lo ganamos. La idea es la de salir de abajo", agregó.

Para tratar de salir de la zona baja de la clasificación, el entrenador valenciano apostó por "repetir el partido que hemos hecho, pero con más acierto, el fútbol profesional es rendimiento y no imagen, esto son resultados. Si trabajamos así y con un poco más de acierto, tendremos opciones".

Tras la reanudación del campeonato tras el parón motivado por la pandemia del covid-19, el Mallorca ha encadenado dos derrotas, pese a lo cual el técnico comentó que "no creo que estas derrotas nos afecten, querríamos estar mejor y creo que debía ser así, pero la realidad es que no es. Debemos tener claro que llegamos con opciones, tenemos equipos a tiro y nos debemos mantener tranquilos".

Por último, se refirió al vital encuentro de la próxima jornada ante el Leganés, un rival directo en la lucha por la permanencia.

"Es un partido muy importante para los dos equipos, el hecho de no sumar en estos partidos te resta opciones y no te permite fallar. Tenemos mucho menos margen, pero no hay nada conseguido si ganas. La realidad es que quedará un partido menos y que necesitamos ganar", finalizó.