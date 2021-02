Vicente Moreno puso en valor la victoria, e Hidalgo se queda con la actitud

Vicente Moreno y Antonio Hidalgo hicieron sus respectivas valoracione del duelo que enfrentó a Espanyol y Sabadell este sábado en Barcelona.

El técnico 'perico' puso en valor el triunfo logrado ante su rival albinergo. "La exigencia que tenemos es de hacerlo mejor siempre. Hay días que cuesta más que otros pero siempre hay margen de mejora. Fue un partido complicado", empezó diciendo.

"El hecho de ir justos en el marcador siempre le da 'vidilla' al contrario, se ve con posibilidades de empatar y eso se mantuvo así hasta el final", añadió.

Procedió entonces a elogiar a su rival. "Sabemos de la dificultad de ganar en Segunda, el Sabadell llevaba más de dos meses sin perder. Eso es porque es un equipo complicado. Llegamos nosotros y le ganamos y hay que darle mucho valor. Siempre se puede mejorar y esa es nuestra voluntad", explicó.

"Hay que darle mérito al Sabadell, que hace las cosas muy bien. Empezamos muy bien, apretando y con opciones de hacer gol. A partir de ahí su gol anulado nos puso nerviosos, el ver que te pueden hacer daño", insistió.

"Nos mantuvimos, insistimos y encontramos el gol. Nos faltó rematar alguna ocasión para llegar a la parte final con un resultado más amplio. Hay que dar le mucho mérito al Sabadell. Sabíamos de la dificultad, lo ganamos y estamos contentos y satisfechos. Le damos mucho valor", apuntó también.

Cuestionado por el hecho de haber dejado la meta a cero, Vicente Moreno recordó de la importancia de haberlo logrado. "Estamos de acuerdo que todo lo que sea mantener la portería a cero siempre te va a facilitar sumar. Es importante. Estamos satisfechos por ese motivo", sentenció.

También pasó revista a Darder, sustituido mediado el segundo tiempo. "Iba un poco justo. Sintió una molestia y tenemos jugadores como para no correr riesgos. En principio no tiene más historia. Más precaución que otra cosa", respondió.

Y acabó recordando que a él solo le importa lo que haga su equipo. "Lo más importante era ganar y lo hemos hecho. Vamos a disfrutar de la victoria y luego la cabeza en el Sporting. Ese es el partido del que estamos pendientes. Hay que seguir y sumar muchos puntos", dijo, para finalizar.

Entonces el turno fue para su homólogo en el Sabadell, Antonio Hidalgo. "Estoy fastidiado por perder. No me gusta. Después del partido que hemos visto, de la forma que ha pasado, aún más", empezó diciendo el técnico arlequinado.

"Hicimos un gran partido, interpretando lo que esperábamos que pasara. Los primeros cinco minutos nos costó un poco, nos encerraron en el área. Interpretamos bien el partido, tuvimos ocasiones y un gol anulado", continuó.

"La segunda parte a partir del gol llegamos bien por fuera, tuvimos buenos centros y remates. Hicimos todo lo posible y más. Mis jugadores se dejan la vida, estoy encantado con ellos. No es fácil tener el balón en este campo", apuntó también.

Lamentó también que el tanto les esté siendo esquivo. "Esto va de goles, pero estoy contento, muy contento de lo que han hecho mis jugadores. Vienes aquí para jugar contra todo un Espanyol y es imposible no sufrir", dijo, derivando el tema hacia el rival.

"Tienen jugadores muy, muy diferenciales. Tuvimos momentos, pero tampoco nos generaron mucho mucho peligro como han hecho en otros partidos. Les felicito por los puntos", insistió.

Cuestionado sobre la justicia del resultado, Hidalgo lo dejó en manos de la afición. "Al final justo o no el resultado es el que es. Pusimos todo y más para llevarnos algo del RCDE Stadium. Si es justo o no que lo juzgue la gente", contestó.

También tuvo bajas. "Álvaro tuvo una molestia justo antes del partido, no es muy grave, pero esperamos que esté algunas semanas de baja. Con Grego no he hablado y Juan Ibiza estaba muy cargado", explicó.

"Espero que lleguen al siguiente partido. Tampoco nos pondremos ahora en lo peor. Sino encontraremos la solución. Es cierto que estamos justos en esta posición. Óscar nos está ayudando mucho. A partir de aquí esperaremos a ver quién está disponible", apuntó al respecto.

Y acabó restando importancia a la racha perdida en Cornellà. "Es algo simbólico, son datos. Pero lo que es verdad es que lo que hemos hecho durante nueve partidos nos ha permitido estar muy cerca de ganar", dijo.

"Pero es una realidad que necesitamos hacer más para ganar. Hay momentos cuando haces tantas cosas bien que tienes la sensación de que tendrás que sacar más de lo que tienes. Pero esto va de áreas", señaló, para finalizar.