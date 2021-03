Vicente Moreno vio bien a Dimata aunque no marcara

Vicente Moreno cree que Dimata hizo un buen trabajo contra el Sporting. Lo tenía difícil, pues su misión era que no se echara de menos a Raúl de Tomás. Su entrenador, por las ganas demostradas y cómo fijó a los centrales, dio por buena su actuación.

"Ha estado bien, no es fácil por el rival, que defiende bien y porque, a nivel físico, debe mejorar. Hoy le hemos estirado 70 minutos, con esas ansias y ganas de vencer ya de por sí fija centrales. Irá mejorando a medida que pasen las semanas. Hacemos un balance positivo por él", afirmó en rueda de prensa tras el empate.

Más centrado en lo general, aseveró: "El equipo ha salido de forma decidida a por el partido. No estamos contentos, no hemos podido conseguir la victoria. No hemos obtenido el premio esperado al buen partido que hemos hecho. Tenemos que seguir insistiendo".

"Melendo ha hecho un muy buen partido. Ha sido y es un jugador muy importante para nosotros", individualizó antes de volver a una perspectiva más amplia: "Queríamos los tres puntos. El equipo lo ha buscado y lo ha querido, hemos merecido más. Tenemos que pensar ya en ganar el próximo viernes".