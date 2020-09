Víctor Ruiz, a devolver la confianza del Betis "con resultados"

El Betis ya tiene a su nuevo central en las filas de Pellegrini. Víctor Ruiz ha llegado para reforzar una zona debilitada tras la marcha de Feddal y se mostró "contento de poder" estar en la concentración del equipo andaluz.

"Estoy deseando empezar a entrenar y poder conocer a los compañeros. Ya pronto empieza LaLiga otra vez, así que estoy con muchas ganas de comenzar", señaló el ex del Villarreal.

Se espera que el Betis haga más movimientos en la defensa durante los próximos días, pero Víctor Ruiz está centrado en lo suyo, en adaptarse lo antes posible. "No me gusta mucho el hecho de definirme, me gusta más que los demás lo hagan. Ya tendremos tiempo de irnos conociendo. Mi posición es defensa central y mi tarea es ayudar al equipo defensivamente", explicó.

E incluso prometió trabajo en el ataque, donde suele ser un asiduo para rematar. "Luego, a la hora de atacar, intento hacerles llegar el balón a mis compañeros de la mejor manera para que puedan hacer daño y marcar muchos goles", concluyó.