VÍDEO: así fue la llegada de Álvaro Fidalgo al Real Madrid

Álvaro Fidalgo ya ha jugado cinco partidos con el América, equipo al que llegó procedente del Castellón. El mediocentro español ofreció unas palabras como jugador americanista y recordó su etapa en el Real Madrid.

"Llegó el Real Madrid cuando tenía 14 años y dije que sí en cuanto llegó. No tenía ninguna duda. Cuando llegó el Madrid no pensé en otra cosa que en decir que sí. Además, era del Madrid desde pequeño", declaró el ex jugador 'merengue'.

Fidalgo llegó a debutar con el primer equipo de la capital española, aunque la mayor parte de su carrera blanca la pasó en el Castilla, equipo con el que jugó 91 partidos oficiales.