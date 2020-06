En cada país del mundo se juega un fútbol diferente. Tratar de imitar un estilo es un riesgo que puede terminar pasando factura.

Ricardo Gareca, seleccionador de Perú, habló sobre ello en un encuentro telemático. "No quiero generar confusión, solo exponer algo que yo he visto. En Europa, los laterales van al centro del campo. Y aquí lo copiamos... Nuestro estilo no es ese, hay carencias y se nota", opinó.