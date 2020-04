Videoentrenamientos grupales en el Alcorcón para mantenerse unidos

En unas declaraciones concedidas a 'AS', el jugador del Alcorón Unai Elgezabal explicó cómo está vivendo el confinamiento: "Es una situación atípica. Intentamos mantenernos activos y tener paciencia. Estoy pasándolo con mi pareja. Cuidamos mucho los horarios, levantarnos a nuestra hora habitual y ser organizados".

Además, habló de los entrenamientos diarios con el club: "Pues tenemos un planning diario que nos manda el club. Desde el Alcorcón han trabajado muy rápido para que tengamos todo el material. Además de los ejercicios de fuerza podemos hacer ejercicio aeróbico con cinta de correr o bici estática".

Y añadió: "Yo no paro de pasear por el pasillo de mi piso y luego me subo a la bici estática y así hago ejercicio aeróbico. La verdad es que el club nos ha hecho llegar el material que hemos necesitado. El trabajo que nos mandan es diario y adaptado a cada uno. Hasta hemos hecho videoentrenamiento grupal para vernos las caras y estar más cercanos unos de otros".

En cuanto a la comunicación con la plantilla, explicó: "Hemos hecho entrenamiento grupal a través de videollamadas. Tenemos un vestuario que está muy actualizado y tienen muchísimo humor. Todos los días hay alguien que hace memes, manda vídeos… Tenemos un vestuario muy bueno".

Finalmente, dejó claro que no sabe qué sucederá con la competición: "Ahora mismo intento no preocuparme. Lo que depende de mí es estar en forma para afrontar el final de temporada. No sabemos lo que pasará, pero será un final de temporada duro física y mentalmente por la carga de partidos".