Vinnie Jones y el día que le agarró las partes a Gascoigne: "Gordito, ahora vengo a por ti"

Paul Gascoigne es uno de esos personajes más icónicos del fútbol inglés. En su carrera, plena de un talento que no fue a más por su carácter dentro y fuera del campo, dejó momentos históricos. También imágenes, aunque no saliera muy bien parada ella, como las de su encontronazo con Vinnie Jones.

El que fuera centrocampista de Newcastle y Tottenham ha narrado en multitud de ocasiones aquella historia. El día en que Vinnie Jones le agarró directamente de sus partes para amedrentar al talentoso 'Gazza', quien ahora presume de vida nueva tras apartar los problemas con el alcohol.

"Se me acercó y me dijo: 'Me llamo Vinnie Jones, soy gitano, gano mucho dinero. Te voy a arrancar la oreja con los dientes y la voy a escupir al césped. ¡Estás solo, gordo!", contaba el de Gateshead en una entrevista para 'talkSPORT' en 2018.

Ahora, el recién publicado libro 'Our Gazza: The Untold Tales', escrito por John Richardson, hace un repaso a la vida de Gascoigne donde también trata esta anécdota, sucedida en un encuentro entre Newcastle y Wimbledon de 1988. Pero la cuenta desde el otro lado, desde la perspectiva de Vinnie Jones, uno de los futbolistas más violentos en la historia de Inglaterra.

"Lo primero que le dije cuando me acerqué a él fue decirle no iba a jugar al fútbol, ni él tampoco. Entonces me fui, añadiendo: 'Hey, gordito, vengo a por ti en un minuto'. Monte Franceso, el periodista que tomó la foto a mí y a Gazza, lo escuchó y decidió centrarse en nosotros el resto del partido", narró.

¿Cómo se desató aquella imagen? Así: "El Newcastle tenía libre directo a favor y no quería que 'Gazza' avanzase hacia la bola. Él repentinamente me dijo: 'Te estás ganando tus 100 libras hoy'. Para mí fue como un insulto y le agarré por ya sabes dónde y di en el clavo. Sin juegos, directo en el blanco, y no le dejé marchar".

"El partido acabó 0-0, por lo que supongo que todo el mundo estaría encantado de lo que hice, ya que no había mucho más de lo que hablar. En el vestuario, tras el encuentro, los chicos me felicitaron diciendo que había hecho un gran trabajo con 'Gazza", presumió Jones.

Vinnie Jones se hizo de hecho célebre por sus férreos marcajes a una estrella entonces emergente como Gascoigne. En el Wimbledon FC (ya extinto y ahora denominado AFC) jugó hasta 1998. Después jugaría dos años más en el Queens Park Rangers antes de retirarse y dedicarse a la interpretación. De hecho, apareció en películas como Snatch, Juggernaut o X-Men: La Decisión Final.