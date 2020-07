Vizcaíno envió ánimos a la afición del Cádiz

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, envió este jueves un mensaje de ánimo a la afición cadista a falta de cinco jornadas para el final de LaLiga SmartBank, en las que el equipo, que lidera la tabla de Segunda División, podría lograr el ascenso, por lo que consideró "crucial" el momento actual.

En una carta abierta a la afición, publicada en los medios del club, Vizcaíno resaltó que están "en el momento más importante de la temporada" y que han llegado a él en la posición en la que querían estar, al ser líderes con 63 puntos, dos más que el Zaragoza, con un partido menos al jugar el viernes en Girona, y tres más que el Almería.

El presidente de la entidad gaditana aseveró que el Cádiz se encuentra en ese lugar privilegiado de la clasificación por "méritos propios", ya que "nadie" les "ha regalado nada".

Para Vizcaíno, el momento de la temporada es "crucial" para "alcanzar la gloria deportiva", y calificó la posibilidad del ascenso como "un sueño" que parecía "inalcanzable hace poco tiempo".

El mandatario sevillano también recordó a los aficionados que no pueden asistir a los encuentros y a los peñistas, "incondicionales que están en cualquier punto del planeta", y les pidió su "apoyo" al afirmar que "seguro que dará alas, aunque no podamos oírnos y no podamos vernos", concluyó.