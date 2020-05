Werner dibuja una sonrisa en el rostro del RB Leipzig

Con seguridad y buen juego se plantó el RB Leipzig en el Opel Arena, demostrando desde el pitido inicial del partido que no iba a poner en juego unos tres puntos vitales por los primeros puestos de la clasificación de la Bundesliga.

Y fue un dicho y hecho. Porque los hombres de Julian Nagelsmann comenzaron a bombardear sin descanso los tres palos de la portería de Florian Müller, hasta que el primer gol llegó, como no podía ser de otra forma, de la mano de Timo Werner.

A los diez minutos de partido, Laimer le puso un centro raso al goleador alemán, que remató cruzado para enviar el esférico al otro lado del arquero rival, fabricando un tanto imparable.

Y no levantó el pie del acelerador ni mucho menos el RB Leipzig, que apenas 13 minutos después ya celebraba el segundo. Sabitzer se marchó por velocidad por el carril derecho y centró a la perfección para que el esférico encontrara a Poulsen, que remató con un cabezazo potente y fusiló a Müller.

Con el Mainz 05 totalmente metido en su campo sin poder siquiera respirar, Sabitzer puso el tercero en el luminoso, tras una jugada de auténtica locura iniciada por una contra perfecta. Müller hizo un paradón en el mano a mano, pero el balón le cayó a Poulsen y asistió a Sabitzer, que llegaba por detrás y lo enganchó de primeras y para ponerlo en la escuadra.

Triplete de la bestia negra del Mainz 05

Nada más arrancar la segunda mitad, el RB Leipzig salió a lo suyo, dejando claro al Mainz 05 que el 0-3 a favor no era sufiente para los hombres de Nagelsmann. Y quién si no podía comenzar la segunda parte como empezó la primera. Werner volvió a perforar la portería rival tras una buena asistencia de Kampl, lo que le permitió no tener que hacer más que empujar el balón para firmar su doblete.

Pero no estaba conforme el atacante de 24 años, que demostró por qué media Europa sueña con su calidad. El ex del Stuttgart superó a Müller en su salida y puso en el electrónico el definitivo 0-5, el tercero en su cuenta personal. Un triplete con el que Werner suma la friolera de 13 tantos en 13 encuentros oficiales ante el Mainz 05, convirtiéndose en su bestia negra.

Y sin tiempo para más, el crono se consumió dando paso al pitido final, tras una goleada a placer de un RB Leipzig que se eleva hasta la tercera plaza de la clasificación, con 54 puntos en sus manos. Los de Achim Beierlorzer se mantienen en la decimoquinta posición con 27.