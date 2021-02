Will Grigg vuelve a casa buscando el 'fire'

Los que ya cuentan más edad la cantaron en aquel 'hit' nocturno de Gala: "Freed from desire, mind and senses purified" ("Liberado del deseo, con la mente y los sentidos purificados"). Los futboleros más jóvenes la canturrearon como "Will Grigg's on fire, your defence is terrified" (Will Grigg está en racha, tu defensa está asustada"). Fue el cántico de moda de la Eurocopa de 2016, en la que el delantero norirlandés fue gran protagonista pese a no disputar un solo minuto. Su realidad ahora es bien distinta.

Increíblemente, aquel atacante de 24 años estaba en boca de todos. La afición de la 'green and white army' convirtió esa adaptación en una de las diez canciones más descargadas desde iTunes en el Reino Unido. Todo por haber liderado, con 28 goles en la temporada, la proeza del ascenso del Wigan al Championship.

Y pese a ser el héroe de los 'latics', justo el año anterior había conseguido un mérito mayor: anotar 22 tantos que supusieron el primer ascenso de la historia del modesto Milton Keynes Dons a la segunda división inglesa.

Las cosas no fueron tan bien en la campaña de vuelta al Championship con el Wigan (7 goles en 25 partidos), algo que explica un nuevo descenso, pero sí al curso siguiente (26 en 53), puede que razón para impulsar de nuevo a los 'latics' a ascender en un año. Ello le valió, mediada la temporada 18-19, para ser fichado por el Sunderland, que desembolsó tres millones por él aprovechando su gran cartel en la FA Cup. Ese fue el gran boquete de su trayectoria. Tras solo siete dianas en 60 encuentros, en el último día del mercado de invierno encontró un clavo ardiendo en la cesión al Milton Keynes Dons.

Allí ha sido recibido con todos los honores por el gran recuerdo que dejó. Buena plaza para volver a sentir el fuego, algo que parece muy claro en la cabeza de Will Grigg. "Cualquiera que me conozca de mi anterior etapa sabe que, si me ponen balones en las zonas adecuadas para mí, marcaré goles. Me siento muy bien ahora mismo y estoy ansioso por volver a jugar", aseguró en declaraciones a la web del club tras conocerse su refuerzo.

Y si el día 1 acabó como la posibilidad de un nuevo punto de inflexión, el azaroso destino quiso que este martes su equipo se enfrente justamente al Sunderland en partido de la League Trophy. Buen día para debutar y marcar.