Wolf resuelve el cara a cara con el RB Leipzig

El camino de la amargura del RB Leipzig tras su caída por 5-0 en la Champions League ante el Manchester United se hace un poquito más largo. El culpable, Wolf, que, de la mano del Borussia Mönchengladbach, firmó un tanto que amargó a los de Nagelsmann.

Estos no estuvieron bien sobre el campo a pesar de su insistencia. Y no fue por falta de figuras importantes. Sorloth, del que se habla ya como el 'nuevo Haaland', quedó demasiado preso de Ginter y Elvedi, que se las apañaron para que Sommer no tuviera que actuar demasiado.

Dani Olmo tampoco logró prender la chispa ni con el apoyo de Sabitzer en una zona medular de lujo. Se llevaron el gato al agua Hofmann, Neuhaus y Embolo, que, aunque no vienen de colocarse en el escaparate internacional con una gran actuación en la máxima competición europea, también saben trabajar bien.

En el aspecto clasificatorio, este Borussia Mönchengladbach-RB Leipzig era un cara a cara en la zona alta. Los locales se acercan un poquito más a sus contrincantes y son tan solo dos puntos los que les separan. La pelea por el tercer puesto solo acaba de empezar.