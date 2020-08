Wu Lei solo apunta a un objetivo: "Volver a Primera"

El jugador chino del Espanyol Wu Lei afirmó que el objetivo del vestuario blanquiazul es "volver a Primera cuanto antes" e insistió en que el bloque tiene "confianza" ya que sus capacidades no son "las de un equipo de la cola de la clasificación".

El delantero, en una entrevista televisiva en 'CGTN Sports Scene', se mostró satisfecho por su nivel de forma. "No esperaba estar así cuando llegué hace año y medio. Me he adaptado bastante bien, y entiendo el elevado nivel de LaLiga, por eso tengo buenas sensaciones".

Por otra parte, Wu Lei, que días atrás se comprometió a seguir en Cornellà-El Prat, confesó que su mejor gol es el que marcó contra el Barcelona: "Tenía mucho significado en un derbi catalán, porque el Espanyol había estado peleando duro y sufriendo. Anoté en la última ocasión para ayudar al equipo a rescatar un punto, lo cual aumentó la confianza del club y en ese momento nos dio un impulso".