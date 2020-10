Xavi fue quien 'fichó' a Guilherme: le llamó para que fuera a Catar

Xavi 'fichó' a Guilherme. Le llamó personalmente para decirle que le interesaba tenerle en sus filas en el Al Sadd y le convenció de que era una buena idea. El propio jugador lo contó en una entrevista con el canal de televisión 'Al Kass', en el que también explicó que el Mundial tuvo que ver en su decisión.

"Xavi me ayudó a integrarme desde el primer momento, que era uno de los motivos de que viniera a Catar, ya que Xavi me llamó y me informó que le interesaba que jugara en el Al Sadd. Además, cuando se puso en contacto conmigo, no lo conté a nadie, así que no era oficial entonces", aseguró.

"Cuando avanzaron las negociaciones, hablé con Youssef Al Arabi, mi compañero en el equipo quien ex internacional en Al Duhail, club catarí, y, entonces, me dijo que aceptara la oferta porque fue una gran oportunidad para mí", continuó explicando el futbolista.

El Mundia, otra clave de su aterrizaje: "Catar 2022 era uno de los motivos que me fomentaron a venir, me siento muy contento por presentarme aquí y jugar en estos estadios mundialistas tan impresionantes como los estadios grandes en Europa. Además, el estado de Catar se merece agradecimiento por todo lo que se está llevando a cabo".