Xavi marca sus plazos: solo iría al Barça después de abril

El compromiso de Xavi Hernández con el fútbol de Catar, donde acabó su trayectoria como jugador y se forma como entrenador, le impediría regresar al Barcelona de inmediato aunque Víctor Font ganase las elecciones del 24 de enero.

Pese a que las largas del ex capitán y de Jordi Cruyff tras el anuncio de Font, 'Marca' publica que sí existe un compromiso entre las partes. Xavi es parte del proyecto del precandidato, pero quiere mantener un perfil bajo mientras sigue entrenando al Al Sadd.

Según este medio, el de Tarrasa lleva años conversando con Víctor Font y de su papel en el organigrama deportivo. De momento, el empresario explicaba que Xavi llegaría como mánager general y su presencia sería compatible con la de Ronald Koeman.

No obstante, si Font sale finalmente elegido presidente del FC Barcelona, la llegada de Xavi no será inminente. El ex capitán azulgrana quiere acabar su etapa en el Al Sadd una vez finalicen la Liga y las Copas de Catar en el próximo mes de abril.

Pero pese a que le dio su palabra al rival de Joan Laporta, parece que Xavi Hernández tampoco tendría problemas en regresar si el ganador es el ex presidente. Con él mantiene también buena relación, aunque tendría que esperar a su llamada.

Eso sí, que Xavi abandone el Al Sadd no significará que deje de estar ligado a Catar. Aunque vuelva al Barça en abril, él seguiría relacionado con la marca Catar 2022 como embajador pero desde la distancia y con un rol diferente al que ha desempeñado hasta ahora.

Por todo esto, las elecciones del próximo 24 de enero no serán ni mucho menos definitivas. Xavi dio el "no" a Josep Maria Bartomeu en enero del año pasado, pero ahora sí se ve preparado y se unirá a un presidente que sí le de tranquilidad y confianza.