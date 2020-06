Xavi no oculta que piensa en el Barça: "Mi ilusión es volver y triunfar"

El retorno de Xavi Hernández al Barcelona se viene gestando casi desde el mismo momento en que se fue. Ambas partes saben que están condenadas a reencontrarse y el ex jugador ya lo reconoce en público.

"La ilusión más grande que tengo ahora es ser entrenador del Barça y volver al Barça para triunfar", le soltó a Jordi Évole en una charla sobre racismo el catalán.

"No triunfar yo, sino los futbolistas, y que el Barça triunfe. Y como consecuencia, nuestro 'staff' técnico, que se está preparando mucho y le hace mucha ilusión", matizó el del Al-Sadd.

Xavi también reconoció que se posicionará en las próximas elecciones con algún candidato. Desde el comienzo se ha hablado de Víctor Font, quien criticó este domingo el intercambio entre Arthur y Pjanic.

"Hombre, pues imagino que sí. Lo que yo soy es una persona transversal. Soy una persona de club. Y lo que me gustaría es tener todos los condicionantes para volver en el momento exacto para empezar un proyecto de cero. Eso ya lo he dicho muchas veces, pero me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona", dijo de sus intenciones para el futuro.

En ese sentido, Xavi afirmó que llegar al Barça tras unas elecciones sería perfecto. El ex jugador 'culé' también reconoció que en enero ya le intentaron fichar.

"No descarto nada. Me vinieron a buscar en enero. Estuvimos hablando y tal. Les dije que no me cuadraban ni las circunstancias ni el 'timing'. Pero espero que se den de nuevo", concluyó el catalán.