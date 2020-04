¡Y Pelé confesó que no es hincha de Santos!

A sus 79 años, Pelé reconoció en una entrevista que Santos, el equipo que le llevó a la fama y en el que disputó casi toda su carrera, nunca fue el equipo de sus amores.

En una entrevista con el canal de Youtube 'Pilhado', Edson Arantes do Nascimento reconoció que siempre ha sido un hincha de Vasco da Gama.

"La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians, o de Club Atlético Bauru o de Club Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría de Corinthians", empezó al narrar sus inicios en el fútbol.

Sin embargo, sorprendió que se quedara con Vasco da Gama como equipo preferido a pesar de jugar toda su vida en Santos.

"Yo no sé por qué salí de Vasco da Gama. Me empezó a gustar Vasco y me hice de Vasco. No fui, soy vascaiano. Por si no se acuerdan, soy de Vasco", recalcó varias veces.