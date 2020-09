Y tras mucho buscar, apareció quien supla a Casemiro

Casemiro es el único jugador de la plantilla blanca que no tiene un sustituto natural, pero eso podría cambiar esta temporada. Zidane parece haber encontrado, por fin, un recambio, Antonio Blanco, futbolista del Castilla.

Tanto buscar, y el 'nuevo Casemiro' estaba ahí, en el filial, esperando una oportunidad. Su nombre ha ido ganando protagonismo a lo largo de la pretemporada, y ya parece claro que formará parte de forma habitual del primer equipo el curso que está por comenzar para los blancos.

Su envidiable palmarés de nada le sirve con Zidane. No debuta con el galo ningún canterano desde su hijo Luca, en mayo de 2018. Nadie del Castilla se estrenó en la pasada temporada, ni siquiera en la exigente recta final, con las fuerzas al límite.

Antonio Blanco, subcampeón del Mundo Sub 17, campeón de Europa Sub 17 y Sub 19 con España, y de la Youth League con el Madrid de Raúl, confía en que esta temporada sea la de su consagración. O, al menos, le sirva para dar un paso adelante.

A sus 20 años, Zidane le probó en el 'partido fantasma' ante el Getafe. ¿Se estrenará ante la Real en el antiguo Anoeta? Por lo pronto, parece llamado a ser convocado y ocupar el banquillo visitante del Reale Arena. Veremos.