"Ya he jugado más de lo que imaginé cuando vine al Barça"

En pleno confinamiento, las redes sociales se han convertido en el mejor aliado de los jugadores. Los futbolistas las usan para despejarse y, a la vez, estrechar lazos con sus seguidores.

Junior hizo un directo de Instagram con su agencia de representación, 'Sports&Life'. El jugador del Barcelona explicó cómo ha vivido este tiempo como azulgrana. "He jugado más partidos de los que yo podía imaginar cuando vine, sabía perfectamente dónde venía y a quién tenía por delante. Pero estoy muy contento de estar aquí", dijo. "Es mi primer año, me estoy adaptando y he tenido buenos momentos", continuó.

"Como balance de este primer año en el Barça, las sensaciones son encontradas. Por un lad, jugué más de lo que imaginé, pero por otro lado, las sensaciones en el campo a veces han sido grises, pese a que también hemos hecho buenos partidos", reconoció Junior.

Hace apenas unos días, Junior ya dejó claro que aún puede aportar mucho al club azulgrana. "Quiero demostrar el jugador que soy, todavía no se ha visto", dijo entonces.

Ahora, el fútbol es lo de menos. El coronavirus es la principal preocupación de Junior. "A ver si paran las muertes de una vez y todo vuelve a la normalidad. El fútbol es secundario, pero a ver si podemos volver a jugar pronto", señaló.

El balón solo volverá a rodar si se hace de forma controlada: "Cuando sea seguro para los futbolistas y decidan las autoridades sanitarias, volveremos a jugar".

Por último, alabó a Leo Messi, su compañero de equipo. "Es el mejor de la historia, sin duda. Pasará mucho tiempo para que haya otro como Leo", finalizó.