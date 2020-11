"Ya nadie me sorprende, pasé página"

Desde hace unas semanas, Pierre-Emerick Aubameyang y Toni Kroos llevan enfrentados -medio en broma, medio en serio- a costa de las celebraciones de gol. Al alemán, mucho más sobrio, no le gusta la forma en la que Auba celebra sus tantos y así lo hizo saber en una entrevista.

La cosa fue a más, siempre en las redes sociales y en un tono de difícil interpretación. Aubameyang aseguró que Toni Kroos no debía de tener hijos porque él celebraba sus goles para que sus hijos y los más pequeños se divirtieran. El jugador del Real Madrid había dicho justo lo contrario, que no era un buen ejemplo para los niños, y le respondió con sorna: "ESTE Toni Kroos tiene tres hijos".

Antes de poner fin a la disputa, Mesut Özil, compañero de uno en el Arsenal y compatriota de otro, se metió en la pelea y dejó claro quién tenía razón para él. El futbolista 'gunner' catalogó la celebración de Auba como Black Panther como la mejor.

Cuestionado por 'Bild', Kroos se mostró decepcionado, aunque no quiso hurgar en la herida: "Ya nadie me sorprende. Al principio me pareció divertido, pero ya he pasado página". Unas palabras que vuelven a confirmar que la relación entre Kroos y Özil en la Selección Alemana no fue la mejor posible.