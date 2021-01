Yanis, sin miedo a la Copa: "Es preciosa e iremos a por todas"

El Málaga, en una posición cómoda en Liga, afronta con ganas su andadura en la Copa del Rey, ahora en dieciseisavos de final. El Granada será su rival y Yanis Rahmani, en su entrevista a 'SER', dejó ver la ilusión del vestuario en la competición.

"La Copa claro que viene bien. Nosotros estamos capacitados para jugar los partidos que sean. Hemos jugado cinco partidos de Liga en 13 días y lo hicimos a gran nivel. Ahora tenemos semanas limpias, no hay problema. Tenemos plantilla de sobra", aseguró.

"La competición es preciosa e iremos a por todas. Estamos viendo que tanto rivales de Segunda B como de Segunda pueden ganar a equipos de Primera. No hay que especular. Y está claro que como escaparate es muy bueno. Es una muy buena oportunidad para los chavales y para nosotros, pero sobre todo para el club. Siempre es importante pasar. La mayor pena es que no haya público", recordó Yanis.

El extremo está encantado en Málaga en su cesión: "Solo me faltaba una oportunidad en un sitio importante. Era cuestión de apostar, el Málaga lo hizo y no estoy defraudando. Es un privilegio estar aquí. ¿El futuro? Estoy encantado, pero no sé qué va a pasar".