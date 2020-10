Yeray, convencido de que con Garitano pueden conseguir la victoria

El jugador Yeray Álvarez expresó la "confianza plena" del vestuario del Athletic Club en su técnico, Gaizka Garitano, y subrayó que, aunque "quizás no sea el juego más bonito del mundo", están capacitados y quieren "ganar" con el entrenador vizcaíno.

"Nos sacó de donde estábamos cuando se marchó Berizzo y durante dos años nos ha hecho estar en los puestos de arriba, casi entrar en Europa, aunque luego lo hayamos estropeado, y meternos en una final de Copa. Quizás no sea el juego mas bonito del mundo, pero nosotros sabemos, queremos y podemos ganar con este entrenador", reflexionó el central en la rueda de prensa que ofreció este martes en Lezama.

Para Yeray la situación que atraviesa actualmente el Athletic, que ha sumado dos victorias y cuatro derrotas en el arranque liguero, es "diferente" a la que vivieron con el técnico argentino ya que entonces practicaban "un estilo de juego que no era acertado con el tipo de jugadores" que disponía el equipo.

"Encajábamos muchísimos goles, prácticamente no tirábamos a puerta y no teníamos llegada. Intentábamos jugar a fútbol y no lo conseguíamos", apuntó el jugador, quien sin embargo ahora ve al Athletic "siempre enchufado" en los partidos aunque con "falta de acierto en el último pase" y "de cara a gol".

"Salvo el Levante, que fue un pequeño claro en la oscuridad que llevamos, no se nos están dando bien. Osasuna nos gana con dos llegadas a puerta y una es un penalti tonto que no tiene ningún sentido. En defensa no concedemos ocasiones, ni a balón parado, y en un pequeño error se nos van los partidos", lamentó.

"Estamos intentando tener la pelota, moverla, pero en esa parte final del campo nos falta ese ultimo pase, la finalización y que lleguen los goles que es de lo que estamos un poquito faltos", añadió el futbolista.

Yeray, por otro lado, matizó unas declaraciones que realizó hace unas semanas, que generaron un importante malestar en parte de los seguidores rojiblancos, en las que se quejaba de las críticas y del pesimismo por parte de un sector de los aficionados.

"En ese momento ni me expresé correctamente ni se tradujo bien lo que quería decir. Lo que no aceptábamos eran algunos insultos y palabras que no eran correctas, pero las críticas de la afición del Athletic las aceptamos y las asumimos", puntualizó.

El central añadió que el respaldo de sus seguidores es "esencial". "Este año por desgracia no los podemos tener en San Mamés y les echamos mucho de menos porque en casa nos hace un jugador y su apoyo en vital. Es verdad que en esas palabras no me expresé correctamente", incidió.