Yuri, dispuesto a que le quiten un sueldo para luchar contra el coronavirus

Yuri está dispuesto a colaborar directamente contra el coronavirus. En el caso de que haya que quitarle un mes de sueldo para combatirlo, él daría un paso al frente. Lo confirmó en una entrevista con 'Radio Marca'. También comentó cómo está entrenando en casa tanto él como sus compañeros.

"Si nos tienen que quitar un sueldo para ayudar a otra gente, bienvenido sea. No nos vamos a engañar, ganamos muchísimo dinero y, con tal de ayudar a la gente que menos tiene, bienvenido será también", dijo el futbolista. Solo queda que el club recoja el guante.

Respecto al desfase físico, afirmó: "Lo vamos a notar cuando volvamos. No es lo mismo entrenar diariamente en Lezama con un plan específico que cada uno en su casa. Hay gente que viene jugando mucho. Nos va a venir bien para refrescar (el descanso) y para volver un poco más frescos".

¿Y si suspendieran la final de Copa? "No me lo quiero imaginar porque sería una de las cosas más dolorosas como futbolista, sería muy duro. Pero lo marcará el día a día y la salud es lo primero. No me haría ninguna ilusión jugar a puerta cerrada o que nos diesen a los dos equipos como campeones".