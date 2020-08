"Zidane es muy pesado; me sigo poniendo nervioso al hablar con él"

A un día del gran duelo europeo frente al Manchester City, Casemiro concedió una entrevista a 'The Guardian' en la que, al margen de hablar del encuentro, elogió la figura más representativa del Real Madrid.

El centrocampista brasileño se deshizo en elogios a Zinedine Zidane, técnico blanco, y destacó lo que supone tener a una figura como el francés dirigiendo al equipo.

"Incluso a día de hoy me pongo un poco nervioso al hablar con él. Le digo que no sabe lo que significa para nosotros, para mí. Nos ganó (a Brasil) la final del Mundial de 1998. Es alguien increíble: la humildad, como expresa el fútbol. Nos trata con mucho cariño (...) 'Zizou' es muy insistente. Siempre, siempre, dice: 'Case, tú puedes hacer más: llegar desde segunda línea, surtir a los centrocampistas, sacar la pelota limpia", expresó el futbolista.

De igual forma, Casemiro analizó lo que ha sido su rendimiento y su labor esta temporada, en la que ha tenido por momentos más protagonismo con el esférico en sus pies por las distintas circunstancias.

"Este año quizás he tenido más protagonismo con el balón, pero tengo presente mi trabajo: quitar el balón y dárselo a los compañeros. Pero 'Zizou' es pesado: siempre me habla y quiere más. Él dice: 'No te estoy pidiendo que hagas algo que no puedes; estoy pidiéndote algo que puedes hacer'. Confía mucho en mí", aseveró.

El '14' del cuadro del Santiago Bernabéu habló sobre lo que le espera al Madrid en Mánchester y dejó claro que será un encuentro duro en el que el equipo deberá rozar la perfección para pasar la eliminatoria.

"Será un partido muy, muy difícil, pero vamos con esperanza. Esta camiseta te obliga a ganar todos los partidos, incluso los amistosos", insistió un futbolista que, por último, quiso recordar a varios de sus referentes en el fútbol. "Makelele es uno de los que inventaron mi posición. Él, Mauro Silva, Dunga, Gilberto Silva... Veo vídeos de ellos, de cómo desarrollaron la posición", sentenció.