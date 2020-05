Zidane evitó la salida de Nacho del Real Madrid

Nacho ha perdido peso con el paso de las temporadas. El canterano fue importante en todas las posiciones de la defensa, pero ha quedado relegado a un segundo plano. El jugador madridista confesó que Zidane ha sido clave en su carrera.

"Todo el madridismo sabe lo que nos ha dado. Pocos entrenadores han pasado por aquí en la historia con su currículum. Todos los de su alrededor le queremos. Personalmente hubo una posibilidad de salir del equipo hace años, pero el míster confió en mí. La relación se ha convertido en amistad. Va a muerte con los jugadores y lo que ha hecho en los últimos años ha sido grandioso", dijo en la televisión oficial del Real Madrid.

El futbolista tiene claro dónde quiere jugar. "Mi pasado ha sido perfecto con esta casmisrta. No cambiaría nada. Estoy muy feliz de estar aquí, no lo quiero cambiar por nada y ojalá siga siendo así. Este es el club de mi vida desde que era pequeño", confesó.

Nacho recordó cuál es su título más especial. "La 'Decimotercera', porque era la primera final que conseguía jugar, pero cada título es muy especial. Si me tengo que quedar con una es esa", explicó.

Jugó ese partido Nacho por la lesión de Carvajal. "Es complicado siempre salir sin calentar. Me puse la camiseta y salí. Vi a Carvajal en el suelo y me imaginé que me tocaba salir. En el hotel tenía la espinita clavada. Se te pone una situación de responsabilidad. Una final de Champions no la juegas todos los días", aseguró.

Uno de los tantos clave fue el de Gareth Bale de chilena. "Nadie se esperaba que fuese a hacer eso, y menos en un partido así. Se unieron muchas cosas en décimas de segundo. Es uno de los goles más bonitos que hemos podido ver en los últimos años. Ellos nos estaban apretando y ese gol nos dio un respiro", espetó.