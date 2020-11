Zidane, sin tapujos: "Sabemos que es una final"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, compareció en la tarde del martes en sala de prensa para analizar el duelo ante el Inter, un partido importante para los intereses 'merengues' en la Champions League 2020-21.

Sobre el choque, el técnico dijo que saben lo que se juegan: "Lo afrontamos bien, estamos preparados, Sabemos la importancia del partido. Queremos jugar todos, estamos listos y pensamos ya en el partido. Sabemos que es una final y que vamos a sufrir, pero tenemos ganas de sumar la victoria".

"¿Un empate? Siempre queremos ganar, no hay que mirar el empate. No sabemos lo que va a pasar. Nosotros tenemos que salir a darlo todo en el campo y siempre salimos a intentar ganar", agregó sobre el encuentro.

El técnico francés fue cuestionado sobre las siete derrotas en los ocho partidos en los que no estuvo Sergio Ramos en Champions, baja por lesión: "Sabemos de la importancia de Sergio, pero la estadística hay que romperla. No hay que pensar que porque no esté con nosotros y esté lesionado... Están aquí todos, vamos a intentar cambiar esa estadísitca.".

Zidane también fue cuestionado sobre Mariano, delantero que apenas tiene minutos pero que marcó ante el Villarreal ante las bajas de Benzema y Jovic: "Lo ha demostrado el otro día. Está con nosotros, salió y lo dio todo. Contento y nada más".

Tampoco se extendió demasiado con Isco, sobre el que fue cuestionado tras los rumores que aseguran que quiere salir del equipo en enero: "Isco está con nosotros", dijo sin añadir ni una sola palabra más hasta que fue cuestionado por lo mismo en italiano, al final de la comparecencia: "Isco es jugador nuestro, no sé hasta cuándo... Estamos contentos así". "No voy a entrar en esto", agregó sobre un hipotético cambio con Eriksen, sin protagonismo en el Inter.

Zidane regresa a San Siro, estadio en el que ganó su primera Champions. Y, ante la pregunta de en qué ha cambiado en este tiempo, el entrenador dijo: "Son cuatro años de experiencia. No he cambiado nada de lo que soy. Quiero seguir disfrutando entrenando y eso es lo más importante para mí".

A la pregunta de la fragilidad defensiva del Madrid también se enfrentó el galo: "El análisis que hago yo es que esto es fútbol. Hay momentos donde tú estás muy fuerte y de vez en cuando hay momentos más complicados. Es lo que estamos atravesando. Pero no solo nosotros, no solo es el Madrid. Todos los equipo tienen momentos complicados en esta temporada, que es un poco particular".

Zidane negó que, ante el Inter en la ida, el equipo sufriera altibajos: "Yo creo que no pasó nada de eso. Hubo dificultades en el partido, lo normal porque juegas contra un equipo muy bueno. El equipo empezó y terminó bien. Contra el Villlarreal, nos pasó algo parecido, al final en una jugada... Yo no soy fatalista, solo digo que esto es fútbol. Nosotros trabajamos para mejorar defensivamente e intentar meter goles".

El entrenador 'merengue' también fue cuestionado sobre las bajas: "No lo sé, porque al final hay que vivirlo. Pero insisto en lo que dije el otro día, son muchos partidos y hemos vivido un inicio de temporada sin preparación. No son excusas, pero cuando hablamos llega un momento donde puedes pensar que hay muchos partidos, muchos lesionados y el espectáculo no es el mismo. Cada uno que lo vea a su manera".

Para acabar, habló acerca del duelo en el banquillo con su ex compañero Antonio Conte: "Era mi capitán. No puedo decir una cosa en particular. De entrenador hace lo mismo que de jugador. Era un líder en el campo y lo sigue siendo".