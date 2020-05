Ziganda cree que volviendo el 12 de junio irán "un poco justos"

El entrenador del Real Oviedo, 'Cuco' Ziganda, explicó, tras iniciar el trabajo en grupos de diez, que lo ideal sería tener al menos dos semanas con todo el equipo antes de competir, razón por la que ve "justo" reiniciar la liga el 12 de junio si no se va a traducir la premura en algún descanso entre semana durante la competición.

"De momento solo hay las típicas molestias de cualquier pretemporada, pero para volver el 12 de junio vamos un poco justos, necesitaríamos al menos dos semanas trabajando con todo el grupo a la vez. Si arrancar antes nos permite no tener alguna jornada entre semana, lo prefiero, pero si no, no ganamos nada", analizó el navarro.

El técnico explicó que el protocolo cambia la forma de trabajar en El Requexón, ya que obliga a medir el ritmo y el tipo de entrenamiento al disponer de menos jugadores, sin embargo, el salto a la fase 3 y a los grupos de diez ha permitido al navarro introducir carga y táctica.

"Lo hablamos entre todos cada tarde y lo diseñamos al día para tener cuidado. Estamos mezclando algo de trabajo táctico también, porque tener diez jugadores te permite introducir matices de estilo, movimientos defensivos y ofensivos y algún aspecto de juego más", señaló.

Ziganda, que agradeció disponer de cinco cambios dadas las circunstancias, aclaró que tiene a la plantilla centrada en ese regreso y que dispondrá también de los cedidos del equipo hasta final de liga: Ortuño (Albacete), Bárcenas (Cafetaleros), Lunin (Real Madrid) y Luismi (Valladolid).

"Pocos equipos han hecho los cinco cambios en la Bundesliga, habrá que ver cómo van los partidos. Normalmente eliges once y piensas una o dos soluciones, son bastantes más ahora y, aunque es una buena medida, no será fácil", recordó.

Lo que sí lamentó el navarro fue no contar con la afición en los campos, una ausencia que implica "falta de chispa y un ambiente decepcionante" en los estadios, pero que ha de asumirse porque es la única manera de reanudar la competición.

"Confiemos en que más adelante se pueda volver a la normalidad, hasta entonces es triste, pero hay que entender que sea así. El Alemania no vi que afectase al juego, el ritmo o las ocasiones, pero es cierto que elimina el factor campo, que siempre da un plus. Todo se iguala", concluyó el Cuco.