"A Haaland tenemos que cuidarle para evitar lesiones"

El Borussia Dortmund tiene a su favor el 2-3 de la ida ante el Sevilla. La entidad confía en que esa ventaja sea suficiente para meterse en cuartos.

El gran referente del Borussia en el ataque es Haaland y sobre él habló Terzic justo antes del encuentro. "Erling siempre da el 100% y ha jugado mucho últimamente. Tenemos que cuidarle para evitar lesiones. De ahí que hayamos preferido prescindir de él unos minutos en algún partido", explicó el técnico.

Prefirió esconder sus cartas de cara al encuentro de Champions: "Estamos en contacto constante con los demás y analizamos todo el asunto. Si tenemos la sensación de que tenemos que tener cuidado, lo tendremos".

Watzke, director deportivo del club, fue más allá y colocó en el once a Haaland. "Jugará ante el Sevilla, su hambre no está saciada", dijo.

Terzic fue más cauto, aunque sí dio alguna que otra pista. Por ejemplo, tachó de la lista de titulares a Sancho: "No estará disponible durante las próximas semanas. No me importan los problemas, me centro en las soluciones. Tenemos otros chicos que pueden jugar y lo afrontará con ilusión, todos pueden ayudar", puntualizó.

Auguró un choque duro contra el Sevilla. "Estamos seguros de que querrán mostrar su mejor cara y estamos preparados para ello. Será un partido difícil contra un rival muy, muy bueno. Sus resultados no fueron muy buenos últimamente, pero es lo mismos que nos ocurrió a nosotros antes del partido de ida. Nos dijimos que esta era una competición diferente y lo haríamos mejor. Esa es la misma reacción que espero del Sevilla", analizó.