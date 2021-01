"Messi no se guía por el dinero, quiere volver a ganar la Champions"

Después de todo el lío vivido con el famoso burofax, Messi dejó entrever en una entrevista con Jordi Évolte que no va a tomar ninguna decisión sobre su futuro hasta que concluya la temporada.

Laporta, que en más de una ocasión ha insistido en que tiene un plan para convencer a Leo, es el gran favorito para tomar la presidencia del Barça y su llegada puede propiciar la continuidad del rosarino.

A su paso por 'El Larguero', esto es lo que dijo el mandatario al respecto: "Él no se guía por el dinero, quiere volver a ganar la Champions. Le haré una propuesta que pueda cumplir y él lo sabe".

"No se le puede engañar como en pasadas temporadas. Creo que con Messi tengo ventaja respecto al resto de candidatos, tenemos una relación de aprecio mutuo", añadió.

Por otra parte, Laporta desmintió una oferta del Madrid por el '10': "No, yo no tuve conocimiento. Del Inter, sí. Era una cantidad por la que a lo mejor otro presidente hubiese mostrado debilidad. Hablaban de la cláusula, dije que no y subieron".

En relación a un posible regreso de Neymar, el precandidato no quiso entrar al trapo. "No voy a hablar de nombres. Sé cómo va esto: si hablo de uno, estoy subiendo el precio y devaluando al que tengo en esa posición", espetó.

Sobre Xavi, al que muchos ven como el próximo técnico del Barça, Laporta dijo lo siguiente: "Algún día será entrenador del club. En mi proyecto no he dicho nombres porque no creo que convenga. Todo lo que se diga en relación de nombres desestabiliza al cuerpo técnico".

Por último, el mandatario, que afirmó que quiere volver a instaurar la 'barcelonitis', avisó del peligro de la Superliga Europea. "Puede cargarse el fútbol y el negocio del fútbol. Por la experiencia que tengo, lo de la Superliga se ha intentado siempre y no ha salido nunca. Estoy abierto a que me lo expliquen, pero entiendo que habrá una reacción de la UEFA", concluyó.