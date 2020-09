"A Messi se le complica en la adversidad"

El barcelonismo estuvo el pasado mes de agosto en vilo por la situación de Messi. Tras el doloroso 2-8 del Bayern, el 'crack' rosarino decidió marcharse del Barça pero al final dio marcha atrás y se quedó en la disciplina azulgrana.

'El Pájaro', en una charla con 'Fútbol Sin Manchas', se pronunció al respecto sobre toda la polémica generada por su salida: "Más allá de que Messi es Messi y tiene la personalidad suficiente de tomar una decisión, y después del 8-2 decirles 'miren, yo no voy a estar aquí'. Me parece que, como dijo Maradona, a alguien se le escapó la tortuga (a los abogados). Era obvio que el Barça no lo iba a dejar ir".

Por otra parte, el ex futbolista dejó a Leo por los suelos con una frase que puede traer cola: "Messi asume responsabilidades y claro que tiene carácter. Yo no sé qué habrá pasado aquí, pero lo que siempre dije es que a él le cuesta, le viene costando cuando ve que su equipo no es superior al otro".

"Cuando entra en un campo de juego y ve que el equipo no es superior, que no va a ser tan fácil ganarle, él no se siente bien. Se le complica en la adversidad", añadió.

De esta forma, Caniggia sacudió todos los cimientos del planeta fútbol al pronunciar estas palabras sobre el '10', que trata de tomar de nuevo el liderazgo del Barça de Koeman.