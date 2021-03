"A mi me pitan un penalti como el de Felipe y los mato"

El Atlético-Real Madrid finalizó en tablas después de un duelo que una vez más tuvo mucha más emoción que juego. Pasadas 24 horas del choque, aún colea la acción de Felipe que puedo ser un penalti clave para el devenir del encuentro.

En un saque de esquina, el brasileño no vio el balón y este impactó en su mano cuando iba a despejar. Un penalti claro para los blancos e imposible para los rojiblancos que sigue dando que hablar.

Paco Jémez, entrenador que se encuentra sin equipo, analizó la acción en 'Radio Marca': "Esas manos se han pitado, sí, pero a mi si me lo pitan lo mato. Yo no pito ese penalti, ni ese ni otros como ese. Sería penalti si tuviera más voluntariedad".

El técnico, reconocible por no morderse la lengua nunca, concluyó que no le gusta el rumbo que está tomando este tipo de acciones con el VAR: "Yo no hubiera pitado mano porque ese tipo de manos no las habría pitado jamás".

Tras muchos rumores, el propio club rojiblanco se pronunció este lunes de forma sorprendente en su perfil oficial de Twitter con una publicación que criticó la postura del Real Madrid.