Abdoulaye Ba negó haber filtrado el audio: "Es una p*** mierda, no soy así"

En el Deportivo continúa el incendio tras el 'caso Bergantiños'. ¿Quién filtró el polémico audio del capitán que hablaba de "paripé" en el Dépor-Fuenla y por el cual tuvo que declarar ante la Policía? Abdoulaye Ba salió en su defensa.

"Voy a intentar explicarme en castellano. Es una p*** mierda, una vergüenza estar en África, aquí en Senegal, y que mi representante me cuente esta situación. ¿Qué está pasando? Están utilizando mi nombre para joder", explicó el central senegalés.

Y es que una cuenta totalmente falsa no relacionada con los medios oficiales de comunicación se inventó unas declaraciones del ex del Rayo en las que confirmaba que fue él el autor de esas filtraciones a la prensa.

"Representar al Dépor fue un honor. Yo he dado mi vida y todo por esta camiseta, por la que estoy muy orgulloso. Y yo respeto a todo el mundo, al club, a la afición y a todos con los que yo estuve pasando cuatro meses muy jodido. Mucha gente sabe que yo no soy así, y por donde he pasado todo el mundo lo dice", añadió el ex del Rayo Vallecano.

Y es que la etapa de Ba en el Dépor ha sido muy complicada no solo en lo deportivo, también en lo personal, pues, como el resto de la población, tuvo que confinarse en casa durante meses por el coronavirus, aunque él lo hizo tan solo unos días después de haber firmado por el equipo gallego, al que llegó el 9 de marzo cedido.

Estas declaraciones del senegalés llegan un día después de que el mismo Bergantiños, tras declarar ante la Policía, confirmara que tenía sus sospechas sobre quién filtró ese audio, una acción de "cobarde" según el centrocampista.