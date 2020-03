Alberto Cifuentes se disculpó ante Gerard Valentín

Alberto Cifuentes fue expulsado en el partido que este sábado disputaron el Lugo y el Cádiz en el Anxo Carro. La causa, un choque fortuito por una salida en falso que le ocasionó una fractura en el maxilar a Gerard Valentín. El cancerbero confirmó en sus redes sociales que ya se disculpó con su compañero, al tiempo que negó ir a hacerle daño.

"Me gustaría que nadie dudara de mi nula intención de hacer daño a Gerard en esa jugada. He intentado quitarme para que el golpe no se produjera. Lamento profundamente la lesión de un compañero y ya le he pedido disculpas personalmente. Le deseo una pronta recuperación", escribió en Twitter.

El portero del Cádiz salió de forma abrupta del área con un gran salto que hizo impactar la cadera del amarillo con la mandíbula del jugador rojiblanco. Todo tras un fallo de comunicación con el central Cala.

Valentín se tuvo que marchar de manera inmediata al hospital, donde acabó pasando por el quirófano. Al ser revisado por el VAR, el árbitro apreció que previamente Gerard Valentín había cometido falta al desviar el balón con su brazo, pero Ávalos Barrera decidió mantener la tarjeta roja debido a la intensidad de la acción.