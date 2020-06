Alves ya alucinó con Luka Romero y tenía siete años: "¡Es como Leo Messi!"

Luka Romero ya ha dado el primer gran paso en su carrera a los 15 años, siendo el debutante más joven de la historia de LaLiga. El futbolista del Mallorca ha sido comparado con Leo Messi y hasta pasó por La Masia.

Cuando estuvo en las instalaciones de la cantera del Barça, Luka Romero tenía siete años. A esa edad ya lo conocía Dani Alves, uno de los laterales de la historia del club catalán. Por las redes sociales circula un vídeo de Alves y de Luka que se ha hecho muy viral.

En él se puede ver al defensa en una playa de Formentera y a su lado a un jovencísimo Luka Romero, que ya derrochaba desparpajo y calidad. Ambos estuvieron haciendo filigranadas con el balón junto a otros amigos.

En un momento, Dani Alves vio a algunos aficionados y fotógrafos sacando imágenes y dijo: "Sáquenle las fotos a él, es como Leo Messi".

El 'nuevo Messi' gustó en 'Can Barça', pero no pudo quedarse porque la normativa de la FIFA con menores le impedía continuar al no residir en la Ciudad Condal.