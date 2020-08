Anelka se abre en Netflix: el Madrid, Benzema, Francia, Mbappé...

Netflix estrenó este miércoles el documental 'Anelka, el incomprendido', donde se repasa la carrera del ex jugador del Real Madrid. Su fichaje por los blancos, el motín que acabó con su carrera con Francia, Karim Benzema o Kylian Mbappé son algunos de los temas que aparecen reflejados en él.

Aprovechando el lanzamiento, Nicolas Anelka conversó con 'Marca' y dio sus motivos para hacer ahora este audiovisual: "Ya había hecho un documental sobre mi carrera hasta 2008 que se llamaba 'Inclassable' ('Inclasificable') y esta es un poco la continuación. Quería seguir hasta el final de mi carrera. Vuelvo sobre toda mi carrera aunque lo había hecho ya, con muchos detalles y cosas que me ocurrieron".

Sobre sus recuerdos del Real Madrid, así habló: "Muy buenos, también de Lorenzo Sanz y siento mucho su pérdida. Le envié un mensaje a su hijo y a Michel Salgado. Fue un fichaje con mucha presión, muy complicado, un nuevo país, un nuevo idioma... Fue una temporada muy complicada pero me queda un gran recuerdo".

"Al final ganamos la Champions, marqué en la ida y en la vuelta ante el Bayern, y pude demostrar un poco mi talento siendo decisivo. Pero es cierto que me habría gustado hacerlo mucho mejor en el Madrid", lamentó el ex delantero, retirado en 2015 en el Mumbai City de India.

Mucho se habló de que Hierro o Raúl no le ayudaron en su adaptación al Madrid, lo que desembocó en su rápido adiós: "Me faltaba experiencia, pero había también un vestuario que era difícil, Raúl era amigo de Morientes, Morientes de Hierro, Raúl de Sanchís... Y con toda la competencia que había... Pero es normal porque es el Madrid y aunque son tus compañeros no te van a regalar el sitio".

También fue cuestionado por el 'caso Benzema' con la Selección de Francia: "Es triste para él, seguro, porque quiere volver y ha demostrado que es uno de los mejores del mundo, pero es una elección de Deschamps. Para Francia Benzema sería sin duda un plus. Ya son un gran equipo, pero sería mejor".

"Creo que Karim ha comprendido que lo más importante para él es el Real Madrid y todo el mundo reconoce su talento y sabe que es difícilísimo triunfar en el Madrid y él lo ha hecho. Ha estado en el mejor equipo y con el mejor entrenador para ser el jugador con más títulos del fútbol francés con cuatro Champions, diez años en el Madrid, y en eso está claro que lo ha hecho mejor que nadie", añadió.

"Mbappé se beneficia de mi experiencia"

Al margen de sus palabras a 'Marca', el documental deja reflexiones interesantes por parte de Anelka. Por ejemplo, el francés habló sobre la gestión de la carrera de Kylian Mbappé, en manos de su familia; una práctica que el ex jugador llevó a cabo en un tiempo donde no era tan habitual.

"Mbappé hoy se beneficia de mi experiencia de hace 20 años. Fui de los primeros en trabajar con mi familia cuando estaba mal visto. Fui un pionero, pero los pioneros reciben golpes y yo fui el primero. Kylian es tan fuerte técnicamente como mentalmente, puedes tener mucha calidad, pero sin una buena mentalidad no llegas a nada", apuntó al respecto.

Y así narraba el motín tras el encontronazo con Raymond Domenech: "Entré frustrado al vestuario. Reflexioné y me frustré porque no había tocado ningún balón ni encontrado alguna solución. Domenech dijo mi nombre, y cuando dijo mi nombre, no admito que lo haga en público. Como si yo fuera prácticamente el enemigo número uno del equipo. Fue un error, pero sentí una agresión hacia mí".

Tras aquello, 'L'Équipe' publicó una portada con las supuestas palabras del jugador a su seleccionador que acabaron con todo: "Vi la portada y no sabía si estaban bromeando o no. Pero no, insultas a la madre del entrenador y es algo grave que no sucede todo los días. La primera víctima de aquello fui yo. Los jugadores también, ya que todo el mundo les llamó para ver si eso era verdad o no. La gente que me conoce sabe que si eso lo hubiera dicho, yo habría sido el primero en asumirlo".

"Lo más importante para mi fue el apoyo de mis compañeros. Evra y Abidal llamaron a Domenech, él dijo que iba a ir a la reunión, pero finalmente ni apareció. En el hotel, les dije a los compañeros que era muy triste la situación y que solo tenían que centrarse en el partido. Ellos me dijeron que no iban a entrenar ni tampoco hablar con la prensa como signo de protesta", concluyó.