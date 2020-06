Ansu Fati vuelve a un once sin Suárez ante el Leganés

Quique Setién apuesta por las rotaciones ante el Leganés en el último choque de la jornada liguera de este martes. Vuelve al once inicial Ansu Fati, mientras que todavía no es titular Luis Suárez. Por parte 'pepinera', Javier Aguirre hace bastantes modificaciones en relación al once que perdió en casa ante el Real Valladolid. Nada que perder por los de Butarque.