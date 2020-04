Arteta quiere a Jovic, pero los 'gunners' desaconsejan su fichaje

Arteta quiere a Jovic, pero el Arsenal no parece convencido. El interés del español por el ariete serbio del Real Madrid ha chocado con las hinchada del Arsenal, la cual desaprueba la operación.

Según el diario 'The Sun', Jovic no gusta al Arsenal, por mucho que Arteta esté convencido de que puede encajar y dar la talla. De hecho, según este tabloide, el club londinense tendría reservados 55 millones para acometer el fichaje, aunque parece que irán a parar a otro futbolista.

En una encuesta realizada en un foro de seguidores del Arsenal, el 75% se posicionó en contra de la incorporación de Jovic, pero el posible fichaje del balcánico se ha topado con otros obstáculos.

Sol Campbell, mítico ex futbolista del Arsenal y voz autorizada de la actualidad del club, no cree que Jovic pueda encajar en su ex equipo. "A Zidane tampoco le gusta", llegó a decir el ex jugador.

En estos momentos la imagen de Jovic está por los suelos. A su discreta temporada con el Madrid (24 partidos, pero solo ocho de titular, en los que ha marcado apenas dos goles) hay que sumar el escándalo provocado por su violación del confinamiento para irse a Belgrado.