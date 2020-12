Así han rendido hasta ahora las grandes promesas de la Champions

El pasado mes de octubre, desde ProFootballDB propusimos diez futbolistas Sub 21 a seguir concienzudamente durante la primera parte de la Champions League. Llegados al ecuador de la competición, que se toma un respiro hasta febrero, revisamos su rendimiento hasta la fecha. Por desgracia, una lesión de menisco acabó con la aventura europea de Mohamed Kudus (20, Ajax) a los nueve minutos de debutar. A buen seguro se dejará notar en la Europa League cuando se recupere.

Probablemente, ni la temprana eliminación del Manchester United servirá para que Ole-Gunnar Solskjaer le dé minutos en competición europea a Facundo Pellistri (18), pues solo ha jugado con los reservas y los Sub 18 de los 'red devils' este curso. El uruguayo aún está verde y las eliminatorias no parecen el mejor escenario para darle la alternativa. Todavía tendrá que foguearse un poco más, no como Magomed-Shapi Suleymanov (20, Krasnodar), que ha disputado los seis encuentros e incluso ha marcado un gol.

Sorprende que Giovanni Reyna (18, Borussia Dortmund), titular indiscutible para Lucien Favre, no haya tenido un mayor peso en la producción ofensiva tangible de su equipo (solo una asistencia). No obstante, sus 408 minutos en la presente edición del torneo -la temporada pasada apenas acumuló 42- son la prueba fehaciente de que está totalmente instaurado en el equipo alemán. Tyler Adams (21) ha sido un revulsivo para el RB Leipzig de Julian Nagelsmann; cuatro apariciones ha acumulado desde el banquillo.

También jugaron todos los encuentros los jovencísimos Jérémy Doku (18, Rennes) e Illia Zabarnyi (18, Dinamo Kiev), aunque no pudieron estrenar su casillero y no seguirán adelante en la competición.

Una asistencia es todo el rédito que le ha sacado Jens-Lys Cajuste (21, Midtjylland) a sus cuatro partidos con sus correspondientes cuatro titularidades, que se unen a las otras cuatro que ya hiló en la fase previa. No es moco de pavo tratándose de uno de los jugadores más jóvenes de la cenicienta del torneo.

Por su parte, Alessandro Bastoni (21, Inter) se llevará, a buen seguro, un sabor agridulce del año de su debut en Champions League. Pese a haber jugado los seis encuentros -cinco de ellos como titular- y haber repartido una asistencia, el central no pudo impedir que el equipo de Antonio Conte finalizase en última posición del rocambolesco Grupo B.

Con dos tantos y un pase de gol en su haber, Charles de Ketelaere (19, Brujas) puede dormir un poco más tranquilo que el italiano. Al menos, podrá seguir disputando la Europa League.