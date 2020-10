Así se enteró la plantilla del Barça de la dimisión de Bartomeu

Josep Maria Bartomeu ya no es presidente del FC Barcelona. El ex mandatario azulgrana dio un comunicado oficial en el que analizó todo lo acordado en la última reunión y anunció su salida y la de toda su directiva un día después de asegurar que no se había planteado dimitir.

Bartomeu lo hizo 24 horas antes de que rodara el balón en el partido de Champions contra la Juventus de Turín, de modo que a la plantilla le pilló concentrada en el hotel de la ciudad italiana.

Según informó el diario 'AS', los jugadores se enteraron de la noticia cuando estaban cenando, ya que estaba citados en el comedor a las 20.30 horas.

Además, la dimisión de Josep Maria Bartomeu y todas las noticias de última hora las leyeron a través del teléfono móvil, por los medios y por los comunicados y tuits del club a través de su web y las redes sociales.

El citado medio indicó que hubo distintas reacciones. Hubo jugadores que lo vieron como una decisión positiva para rebajar la tensión y el ruido en el club, mientras que otros como De Jong o Ter Stegen lo vieron como una sorpresa.

En cualquier caso, la plantilla sigue negociando con el club, y ahora querrán saber cómo seguirán las conversaciones, su rebaja salarial que alcanza el 30%.