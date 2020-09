Así seguimos en directo la despedida de Luis Suárez

Así seguimos en directo el acto de despedida de Luis Suárez en el Camp Nou. Le acompañaron su familia y la de Leo Messi, además de otros futbolistas. El charrúa lo dejó claro: está orgulloso de lo que ha hecho y siempre llevará al Barça en su corazón.

"¿Reproches a Bartomeu? No le voy a dar el gusto a nadie"

Se acaba la rueda de prensa de Luis Suárez, leyenda del Barcelona. Una de sus últimas frases, la que dijo cuando le preguntaron sobre si tiene algún reproche a la directiva: "No le voy a dar el gusto a nadie: hoy es mi despedida".

Bartomeu se despide de Suárez: "Siempre formarás parte de nuestra historia"

"Siempre formarás parte de nuestra historia", le dice Josep Maria Bartomeu a Luis Suárez para despedirle como guinda a su rueda de prensa. El club muestra imágenes de su familia en el Camp Nou, posando con sus títulos.

"¿Que si Messi me aconsejó? No, ya sabemos lo que pensamos"

Le preguntan por el 2-8 y por un mensaje a los fans: "Al socio le voy a estar eternamente agradecido por el apoyo desde que llegué, en momentos malos de rachas como delantero del Barcelona y me han respaldado. Voy a estar siempre agradecido porque sé que ellos confiaron en mí, sé que hay mucha gente que estará dolida por las formas, pero no hay que quitarle el protagonismo a seis años espectaculares que viví acá y que me voy a llevar siempre en el recuerdo y la espinita de cualquier partido de Champions, de las eliminaciones, siempre me van a quedar. Pero me quedo con lo maravilloso que es este club también", concluye Luis.

"Uno no es ajeno a lo que pasa en la vida del fútbol o al informe periodístico que hay. Ya se especulaba mucho y con la llamada del entrenador se confirma, pero yo ya lo había aceptado, dije que no había ningún problema e intentamos llegar a un buen final como se llegó", añade.

"No, era un tono de broma, cada uno que lo agarre de la forma que quiera agarrar. Hoy es mi despedida y no voy a darle el gusto a nadie no despedirme por lo que he hecho en este club", zanja cuando le preguntan por un gestito que ha hecho antes: era cachondeo, no un reproche a Bartomeu.

"Él debe expresarse, debe sentir cosas raras porque uno se va y se va a un rival directo, pero ya veremos qué pasa en el futuro. Ya me he enfrentado con las selecciones y eso no va a cambiar los sentimientos", continúa.

Sobre si le llegó alguna oferta de San Lorenzo y si Messi le aconsejó: "No, no me llegó nada. Lo dijeron, pero, expresamente, no me llegó nada. Pero Leo, no, Leo nos conocemos bastante, sabe lo que pienso yo, yo sé lo que piensa él, así que somos bastante grandes como para estar dándonos consejos".

"¿La llamada de Koeman? Me la esperaba"

Le preguntan sobre si habló con Diego Godín o algún otro compatriota sobre su llegada al Atleti: "Con Josema (Giménez) no he hablado, con Diego sí. Me voy a un equipo muy competitivo que pelea por la Liga, estuvo ahí peleando, luchando con el Madrid y eso refleja lo que es un equipo muy competitivo y muy ambicioso. Trataré de conseguir algo importante".

"En algún momento se piensa que hasta acá llegó, hay que aceptarlo como cuando el club te dice que no cuenta contigo, cuesta y es difícil, pero hay que aceptarlo. Son momentos raros porque es familia y hay que aceptarlo", responde sobre cómo encajó la noticia.

"Puedo hacer autocrítica, sobre todo, de cuando caímos eliminados en Champions. Nos pasó una vez, nos pasó dos, nos pasó tres... somos profesionales como para aprender de todo eso y creo que no me puedo reprochar nada porque todo el mundo sabe que he pasado por momentos malos, he pasado malos momentos... y todo eso no me lo puedo reprochar. Estoy orgulloso de ser el tercer máximo goleador de este club", dijo además.

"Que todos los jóvenes aprovechen las oportunidades que tengan", comenta al ser preguntado por las perlas 'culés'.

"¿Jugar contra el Barça con el Atleti? Todavía no me lo he imaginado. Voy al Atleti con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Es especial cuando te vas a enfrentar a tu ex equipo, a amigos que conoces. Cada uno hará lo mejor para su equipo, defender lo suyo", añade.

"Ya se había dicho antes de que me lo comunicara el entrenador. Yo dije que tenía contrato y que seguía entrenando, no tenía ningún problema en dar un paso al lado pero quería que respetaran que quería seguir entrenando. No tuve ningún problema con el entrenador en ese sentido. Se tomó la decisión y ya está", explica Suárez.

"¿Messi? Se han inventado cosas, se han filtrado cosas, fue un mes de locos"

"Hay veces en las que un jugador necesita cambios, que un club necesita cambios. Estoy contento por dejar una linda marca y que me recuerden por todo lo que hice por el club en un momento bueno y en un momento malo y, cuando se estuvo mal, en el campo dar la cara. Por todo lo bueno que he dejado en este club", afirmó sobre el legado que deja.

"Eso ya lo pensé, ya es pasado. Me siento capacitado para seguir compitiendo en la Liga, me siento con muchísimas ganas y más después del último año que tuvimos, que te deja una sensación agridulce. Me voy de la forma que me voy, a seguir compitiendo, todo el mundo sabe adónde voy y voy para seguir demostrando que puedo seguir compitiendo", comenta sobre si se ve todavía preparado para estar al primer nivel.

"Se han inventado cosas, se han filtrado cosas, fue un mes de locos. Todo el mundo sabe qué relación tenemos con Leo. Cuando uno llega al Barcelona, se le dice que cuidado con Leo porque eres delantero, pero después de unos años el delantero (él) se lleva muy bien con Leo. Cuando estuvimos juntos en el equipo, intentamos competir al máximo y estar a la altura del Barcelona", responde sobre la casi salida de Messi.

Suárez mira a su familia, a Messi, y sonríe: "Me voy más que orgulloso y satisfecho"

"Creo que lo que hay que valorar ahora es que yo me tengo que sentir orgulloso de estos seis años que he vivido en el club. Habrá gente que esté de acuerdo y gente que no, ese tema ya lo acepté, pero hay que cambiar de chip hacia la nueva etapa que se viene y estoy siempre agradecido al Barcelona", sigue.

"Esto es lo que el jugador sueña, lo que el jugador desea, he jugado con jugadores que veía en la 'Playstation' y compartir vestuario con ellos ha sido hermoso. Cada uno tiene su forma de despedirse y de vivir y eso me lo tengo que guardar para mí (su despedida de sus compañeros)", dice también.

Comienza el turno de preguntas y Suárez responde a si esta aventura ha sido como se esperaba: "Siempre hay pros y contras porque hay veces en que agarras el momento en que es más difícil hablar, pero llegar acá y cumplir un sueño, jugar en el Barcelona, es un sueño hecho realidad, no me lo imaginaba cuando llegué. En el Barcelona, tenés que estar rindiendo al máximo siempre y me siento orgulloso de haber aguantado tanto siempre intentando rendir de la mejor manera posible. Me voy más que orgulloso y satisfecho".

"De este club, el mejor del mundo, me llevo amigos", dice Suárez casi llorando

"Del club, que es el mejor del mundo, me llevo amigos. Se va un ser humano que tiene sentimientos. Lo bueno lo hemos disfrutado muchísimo, lo malo más todavía sabiendo las dificultades que he pasado acá, ellos saben el sufrimiento que yo viví pero me quedo con todo lo lindo que he vivido con el Barcelona, que mis hijos me vean levantar trofeos, hacer goles, que me vean al lado del mejor jugador de la historia y eso para mí quedará siempre en el recuerdo, agradezco a la afición por todo el cariño que me ha dado desde el principio. Gracias también al 'staff' y que los 'culés' sepan que van a tener un 'culé' más para siempre", continúa Luis.

Suárez rompe a llorar nada más empezar a hablar

"Esto es muy difícil para mí, es un imprevisto porque no tengo nada preparado. Solo puedo agradecer al club desde el principio que confió en mí en 2014 sobre las condiciones que tenía", consigue decir Suárez justo después de romper a llorar y recuperarse.

"Esta va a ser tu casa para siempre", dice Bartomeu

"Esta va a ser tu casa para siempre. Me encantaría que algún día Luis tuviera un partido homenaje en el Camp Nou para que podamos decirle adiós todos los 'culés', muchas gracias y suerte", añade.

Empieza la rueda de prensa y habla Bartomeu: "Suárez es una leyenda del Barça"

"Quiero recordar el verano de 2014. Buscábamos un goleador y no tuvimos ninguna duda desde el primer momento. Suárez era la persona que necesitaba este equipo, recuerdo las gestiones que hicimos con él en persona y con el Liverpool. Él era consciente de que era una apuesta muy fuerte del club. Es una leyenda", dice Bartomeu.

La despedida de Suárez, EN DIRECTO: ¿en qué tele echan la rueda de prensa?

'Barça TV' emitirá en directo la rueda de prensa de despedida de Luis Suárez, que comenzará a las 12:30. Nosotros, por si no lo pueden ver, se lo contaremos todo en directo por aquí. ¡Ya queda muy poquito para que salga el charrúa!

La despedida de Suárez, EN DIRECTO: Messi y Antonella ya están en el Camp Nou

Messi y Antonella ya están en el Camp Nou para personarse en la rueda de prensa de despedida de Luis Suárez, que tendrá lugar a las 12:30. La última vez que se le vio, fue tras despedirse de la plantilla y salió llorando en su coche de la Ciudad Deportiva.

La despedida de Suárez, EN DIRECTO: Messi llega en coche para acompañarle

Leo Messi llegó en coche al Camp Nou para asistir a la rueda de prensa de despedida de Luis Suárez. El periodista Víctor Navarro, de 'COPE', informó de ello en su cuenta de Twitter. Son muy amigos y quieren estar juntos en este momento. La mujer de Leo, Antonella, también estará en el acto.

El uruguayo se despide de un club en el que se ha convertido en leyenda. Ya era de los mejores del mundo en su etapa en la Premier League, pero fue en España donde arrasó de la mano de Messi y de Neymar. Fueron uno de los tridentes más peligrosos de todos los tiempos.

Vive con nosotros en directo la despedida de Luis Suárez como jugador del Barcelona. Dará una rueda de prensa en la que repasará su carrera e incluso Lionel Messi estará para acompañarle.