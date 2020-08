Así seguimos en directo la presentación de Koeman

Así seguimos en directo la presentación oficial de Ronald Koeman como nuevo entrenador del Barcelona. Firmó su contrato, posó con la camiseta del equipo, con Bartomeu, y ofreció una rueda de prensa en la que detalló cómo será la reestructuración del equipo, aunque con ciertas reservas.

Finaliza la presentación de Ronald Koeman

Se termina el turno de preguntas y tanto Bartomeu, que solo ha contestado a una pregunta para dejar claro que la crisis del Barcelona es solo deportiva y no institucional, abandona la sala de prensa junto a su nuevo entrenador, Ronald Koeman.

"Está claro que tiene que haber cambios respecto a lo del Bayern"

"Se trata de tomar decisiones cuando tengamos que tomarlas por lo mejor para el club. Tenemos que ver con la gente del club qué es lo mejor para este y, si hay que cambiar cosas, las cambiaremos. Pero, para ello, hay que tener comunicación con los jugadores. Está claro que tiene que haber cambios respecto a lo que vimos contra el Bayern de Múnich porque esa no es la imagen que los socios quieren ver. Un jugador tiene que estar contento y feliz de llevar la camiseta del Barça y esto tienes que demostrarlo", concluye Koeman.

Koeman evade hablar sobre Coutinho

Le preguntan a Koeman sobre Coutinho: "Es un jugador del Barcelona y, si hay que tomar decisiones, las vamos a tomar. Sé que, a partir de ahora, tengo más tiempo de conocer mejor a los jóvenes que hay y a él. Creo que es un momento para dar posibilidades a los jóvenes y creo que soy holandés en ese sentido: no tenemos ni una duda de poner a gente joven y creo que hay suficiente calidad en los jóvenes para el Barça de los próximos años. Pero hay que tener equilibrio con gente experimentada también. El equipo tiene que jugar con más intensidad". Se desvió hacia la cantera a pesar de que la cuestión era Coutinho.

"De Jong no ha estado jugando en su posición"

"Yo llegué al Barça con los años que tiene De Jong y es algo complicado. No ha jugado en su posición que ha jugado conmigo antes y en la Selección Holandesa. Hay que buscar la mejor posición donde el jugador se sienta cómodo porque así es como sacará su mejor rendimiento. Esto puede ser para De Jong y para otros jugadores", explica sobre De Jong.

Koeman, sobre el 2-8: "Eso no puede ser, no es la imagen que queremos dar"

Sobre el 2-8 ante el Bayern de Múnich, dice: "Estoy muy triste, como todos los 'culés'. Una derrota tan amplia no puede ser ni contra el Bayern de Múnich, no es la imagen que queremos. Vamos a tener días diferentes después de ese día triste y ojalá celebremos que lleguen nuevos días".

"Sé que hay elecciones, pero tengo un contrato de dos años"

"Ya sé que hay elecciones, pero tengo un contrato de dos años. Lo que yo tengo que hacer es mi trabajo, que la gente disfrute y que ganemos los partidos. Si yo gano, seguramente el próximo presidente puede ser más duro y ojalá siga conmigo como entrenador", expone sobre las próximas elecciones.

"Solo quiero trabajar con gente que quiera estar aquí; quien no, que se lo diga al club"

"Hay jugadores que tienen contrato. Lo primero es hablar con ellos y, después, si hay más cosas -se refiere a salidas u ofertas jugosas-, no voy a hablar de lo que tienen, lo que quieren... por respeto a ellos", añade.

Koeman deja claro que no quiere hablar de fichajes. Dice que su prioridad es mirar lo que hay actualmente en la plantilla del Barça. Sabe que le hablan de un jugador del Ajax, "pero hay mucho más, así que ya veremos".

Sobre la vejez de la plantilla y su renovación, responde: "En principio, no hay que cambiar la columna vertebral. Un jugador con más de 30 años no está acabado. Si tiene hambre de darle el máximo al club, eso es lo más importante. También hay gente de 20 a la que le falta hambre y trabajo para sacar el máximo rendimiento. Lo que tenemos que hacer es buscar el mejor equipo para ganar partidos y, claro, te hablo de jugadores porque solo quiero trabajar con gente que quiere estar aquí. Si no quieren estar aquí, que le digan al club que no están contentos. Quiero trabajar con gente que quiera dar el máximo".

"No sé si tengo que convencer a Messi"

Le insisten con Messi. "Creo que son cosas privadas entre un jugador y el entrenador. Hablar sobre lo que él piensa del Barcelona o si quiere seguir y, claro, yo soy entrenador para tomar decisiones, pero no por él ni por otros jugadores. A Messi le falta un año de contrato, así que es jugador del Barcelona", responde.

"No sé si tengo que convencer a Messi. Claro que es el mejor jugador del mundo y al mejor jugador del mundo lo quieres tener en tu equipo. Por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi porque Messi te gana partidos. Si le sacas el rendimiento que siempre ha demostrado, estaré contentísimo si quiere quedarse. Además, tiene contrato: es jugador del Barcelona. A partir de hoy, hay que hablar con él, es capitán del equipo. Vamos a hablar con varios jugadores. Ojalá siga más años aquí", continúa Koeman.

" ¿Las salidas? No me gusta decir nombres por respeto a los jugadores"

Le preguntan a Koeman por Guardiola, que, cuando llegó en 2008, anunció la salida de varios jugadores. ¿Hará él lo mismo? "Nosotros lo que tenemos que hacer a partir de hoy es buscar lo mejor para el club. Tema jugadores: hay que buscar la plantilla más fuerte que sea posible. Ya sé que hay jugadores que, a cierta edad, podéis tener dudas sobre su rendimiento, pero yo creo que hay que respetar a todos los jugadores. El plan técnico es con el club, es intentar buscar lo mejor para el club, pero, si hay que tomar decisiones, vamos a tomar decisiones", contesta.

Koeman saca pecho: "El Barça sigue siendo el club más grande del mundo"

"Los jugadores tienen que buscar trabajar y disfrutar. Tenemos que estar orgullosos de estar en el Barcelona. Estar aquí es un privilegio", concluye.

"¿Mi sello? A los holandeses les gusta tener el balón y no correr detrás del balón. Mi pensamiento es dominar el balón, tener el balón y, lo más importante, ganar el partido. En estos años, he aprendido mucho. Tengo experiencia y muchos equipos en los que he entrenado y creo que estoy capacitado para entrenar al Barcelona a este máximo nivel. Siempre hubo una conexión entre el Barça y Holanda, desde hace muchos años", responde Koeman a la primera pregunta.

Habla Koeman: "Estoy orgulloso y feliz; no será un reto fácil"

"A partir de ahora, a trabajar hacia donde tiene que estar el Barcelona, que es arriba del todo. Vamos a dar todo lo que tenemos: es nuestro oficio, nuestro trabajo y junto a jugadores que todavía tienen mucha calidad", añade.

"Sí, he firmado y soy el entrenador del Barça. Vamos a trabajar para hacer un equipo fuerte. La imagen del otro día no es la que nosotros queremos, ni yo, ni el presidente, ni los directivos ni nadie. Hay que trabajar mucho para recuperar el prestigio. El Barcelona sigue siendo el club más grande del mundo", dice Koeman.

Bartomeu reconoce el fracaso: "Ha sido un año en blanco"

Bartomeu aprovecha para reconocer que la temporada del Barcelona no ha sido buena. "Ha sido un año en blanco", dice. Espera que esto sirva como inicio de un nuevo ciclo.

Toma la palabra Bartomeu: "Ronald, bienvenido a tu casa"

Bartomeu le agradece a Ronald Koeman que acepte este reto "en estos momentos difíciles". También pone el foco en su carrera como jugador y en que podría tener el mismo éxito desde el banquillo como lo tuvo en el verde.

Josep Maria Bartomeu toma la palabra para darle la bienvenida a Ronald Koeman como nuevo entrenador. Le califica como leyanda y deja claro que tiene plena confianza en él para esta reestructuración del equipo. "Creo que esto ya estaba escrito", dijo el presidente.

Primer paseo de Koeman por el Camp Nou como entrenador

Ronald Koeman ha dado su primer paseo por el Camp Nou, junto a Bartomeu, como entrenador del equipo. El Barcelona ha insistido mucho en dejar claro que se trata del regreso de una leyenda, de la leyenda de Wembley.

Koeman ya se sienta en el banquillo del Camp Nou

Ronald Koeman posa ante los fotógrafos sentado en el banquillo del Camp Nou, desde donde intentará vivir una etapa de cambio a mejor a los mandos del plantel.

Koeman, presentado como nuevo entrenador del Barcelona

La firma del contrato y el clásico posado con la camiseta del equipo ya han tenido lugar. Ronald Koeman es el nuevo entrenador del Barcelona. Pronto, responderá las preguntas de los periodistas.

Ya tenemos la foto de gala: Koeman es el nuevo técnico del Barça

Koeman y Bartomeu posan chocando sus codos y oficializan la contratación del técnico para las próximas dos temporadas. Ya tenemos la foto de gala.

Koeman está firmando su contrato

Ya está Koeman junto a Bartomeu, firmando su nuevo contrato como entrenador del Barcelona.

Se trata de un perfil con experiencia en dirección deportiva y en gestión de crisis. Su llegada, aunque parezca una apuesta segura, evidencia lo convulsa que ha sido la gestión de Bartomeu. Ha cambiado de secretario técnico en cuatro ocasiones.

Pero no solo tendrá que tratar con los jugadores, sino también con una directiva que ha cambiado un poco ya debido a la debacle de la Champions League. Ramón Planes se convirtió en el nuevo secretario técnico y tendrá mucho que decir respecto al mercado de fichajes.

No será esta la primera vez en la que Koeman hable sobre su llegada al Barcelona. Ya dejó claro que es el club de sus sueños y que está contento, emocionado y feliz de llegar a la entidad de la Ciudad Condal.

La primera reunión que tiene Koeman conforme se ponga manos a la obra será con Leo Messi y el resto de capitanes. Se espera que el núcleo duro de la plantilla, junto al nuevo entrenador, trace las bases de la próxima temporada.

La señal en directo de 'Barça TV' ya está con los preparativos para que salga Ronald Koeman. Josep Maria Bartomeu, que repasó diferentes temas referentes a la revolución en lo deportivo e institucional del club, estará a su lado en la firma del contrato.

Hay dos precedentes que apoyan a Koeman para este trabajo. En la Selección de Países Bajos, ya se 'cargó' a Robben, Van Persie y compañía. Se trata de algo parecido a lo que tendrá que hacer en el Barcelona. Una experiencia parecida vivió en el Valencia, donde, allá por la temporada 2007-08, apartó a los pesos pesados del vestuario para dejar que entrara sangre nueva. Le salió bastante mejor en el combinado nacional que en el cuadro 'che'. ¿Cómo terminará en la Ciudad Condal?

En la misma rueda de prensa en la que Bartomeu relató cómo fue la marcha de Abidal, adelantó las líneas maestras de la renovación del proyecto. Primero, la contratación de Ronald Koeman; segundo, su intención de que Messi sea el pilar de la plantilla.

Koeman llega a un Barcelona en plena crisis institucional y deportiva que ya se ha saldado con algún despido. Éric Abidal renunció a la secretaría técnica, tal y como contó Josep Maria Bartomeu, y Ramón Planes, que, hasta entonces, era su adjunto, asumió el puesto.

