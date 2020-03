Assalé no encuentra su sitio en Butarque

El Leganés mantiene vivas sus esperanzas de conseguir la salvación, un objetivo para el que es necesario tener una buena delantera que ayude a recortar las diferencias con los equipos que se encuentran justo por encima. Pero Assalé no termina de encontrar sitio a pesar de la falta de efectivos.

Por ello, las ventas de futbolistas como En-Nesyri y Braithwaite no ayudan demasiado. Para paliar la falta de gol, la directiva se movió en el mercado invernal y se hizo con los servicios de Roger Assalé, aunque el ex de Young Boys aún no ha debutado como titular.

El costamarfileño solo ha disputado 74 minutos (repartidos en tres encuentros) con la elástica blanquiazul. Un lapso de tiempo que no ha permitido brillar a un futbolista que llegó con bastantes expectativas.

Javier Aguirre prefiere a Guerrero y a Carrillo, que se ha reivindicado, y el cambio de modelo de juego le ha perjudicado. El técnico se encuentra en plena reconversión del equipo y el dibujo que ahora plantea no contempla la presencia, al menos de partida, de Assalé.

El delantero espera su oportunidad y puede que siga siendo jugador en propiedad del Leganés la próxima temporada si el cuadro madrileño logra la salvación, ya que la entidad tiene pactada una cláusula de compra obligatoria que ronda los seis millones.