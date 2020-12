Bale, con ganas de medirse al Arsenal: "Todos quieren jugar"

Gareth Bale suma ya más de 200 goles como futbolista profesional. Logró el último de ellos en la cita contra el LASK en la Europa League y, como uno de los protagonistas del enfrentamiento, habló después del duelo. Le quitó importancia a sus cifras y lo analizó con la vista puesta en el futuro.

"No, no era consciente. Es agradable llegar a los 200 goles en tu carrera, pero solo es una cifra que podrás mirar en el futuro. Ahora mismo, ha sido bonito marcar ese gol. Obviamente, me hubiese gustado ganar esta noche, pero no ha sido así, pero lo intentaremos de nuevo en el próximo partido", añadió cuando le preguntaron por haber alcanzado los 200 goles, algo que, de hecho, ya logró el 1 de noviembre.

Y puso la vista en el siguiente enfrentamiento que tienen los suyos en la Premier: "Todo el mundo quiere jugar en los grandes partidos, sobre todo en el derbi. Estamos en un buen momento. Todos tenemos ganas de recuperarnos ahora de este partido y de que llegue el del domingo".

Bale está siendo de mucha importancia en su segunda etapa en el Tottenham. Cuenta con la confianza de Mourinho y está teniendo bastante más protagonismo que con el Real Madrid. El club blanco, eso sí, tendrá que plantearse su futuro cuando acabe su cesión.