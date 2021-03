José Mourinho lo tiene claro. Si Bale está al 100%, no hay nadie como él. "A algunos les gusta inventar historias. No hay entrenador que no vaya a ponerlo de titular si está en buenas condiciones", dijo tras el 4-0 al Burnley.

Y es que Bale estuvo de 10. Marcó dos goles que hicieron disfrutar al propio Mou. Así lo vivió desde la banda 'The Special One'.