Balotelli, defensor contra el COVID-19: "Si no te quedas en casa, te daré una bofetada"

A Balotelli no le gusta el coronavirus. Para nada. Quiere evitar que se expanda a toda costa. Y está dispuesto a hacer lo necesario para proteger la salud pública. Él mismo lo confirmó en un directo de Instagram: "Tenemos que quedarnos en casa. ¡Si no lo haces, saldré y te daré una bofetada!".

Obviamente, esto iba en un tono jocoso. "Tenemos que quedarnos en casa, muchachos, la gente no entiende la gravedad de lo que está sucediendo. Realmente, echo de menos el fútbol, pero tenemos que quedarnos en casa", dijo el futbolista en su vídeo.

"Tuvieron que esperar hasta que la Juventus volviera a la cima antes de detener la Liga", ironizó. "Honestamente, espero que la Serie A no vuelva a comenzar hasta que no haya más casos. Me enfadé mucho al principio cuando insté a todos a parar y la gente me insultó por eso. Tal vez, ahora, finalmente, se hayan dado cuenta de la situación", añadió.

"El problema es que, cuando en Suiza dicen que no salgas de casa, la gente no sale. En Italia, ese no es el caso. Si no lo solucionamos pronto, llegaremos a 2021 y todavía tendremos coronavirus", dijo respecto a su perspectiva de futuro sobre la pandemia.

¿Y si no se puede completar la temporada? "Mi idea sería no darle la victoria a nadie, no descender a nadie, así que sería justo en mi opinión ascender a dos equipos de la Serie B y jugar la Serie A la próxima temporada con 22 clubes. De cualquier manera, dudo mucho que comencemos a jugar nuevamente antes del 3 de abril".

Las palabras del excéntrico jugador italiano generaron tal polémica que el propio Brescia emitió posteriormente un comunicado en el que se desmarcaba de las aseveraciones de su futbolista.