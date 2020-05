Balotelli y Felipe Melo responden a Chiellini: "Demasiado fácil hablar mal"

La autobiografía de Giorgio Chiellini promete no dejar insatisfecho a nadie. El central 'bianconero' se despachó a gusto con varios de sus ex compañeros en Turín y en la Selección Italiana y estos no tardaron en responderle.

Mario Balotelli, a quien dijo que abofetearía, tuvo una respuesta elegante para lo que es habitual en el delantero italiano: "Al menos, tengo la sinceridad y el coraje de decir las cosas a la cara".

"Desde 2013 has tenido muchas oportunidades para hacerlo, comportándote como un hombre de verdad, pero no lo hiciste. Quién sabe qué dirás de los que ahora son tus compañeros, extraño capitán...", continuó el delantero del Brescia

"Si esto significa ser un campeón, entonces prefiero no serlo. Y nunca le he faltado el respeto a la camiseta de la Selección", concluyó Balotelli.

También respondió con elegancia Felipe Melo, un hombre que últimamente se había caracterizado por lo contrario: "Sería interesante conocer los episodios a los que se refiere. En cualquier caso, para mí no hay ningún problema en responder. Cuando estuve en Turín, nunca le falté el respeto a nadie, ni a mis compañeros, ni a los dirigentes, ni a la Juventus".

Felipe Melo recordó una eliminación del equipo italiano a manos del Galatasaray, su equipo, en la Champions: "Demasiado fácil hablar mal de otros en un libro. Tal vez todavía está enfadado conmigo porque, cuando me fui al Galatasaray, los eliminamos de la Liga de Campeones. También con Brasil, en la Confederaciones, eliminamos a Italia y ganamos".

"A nivel internacional, no ha ganado nada. Diciendo ciertas cosas ha demostrado ser poco profesional, es una falta de respeto y no digo más, hay cosas que deben permanecer en los vestuarios", concluyó Felipe Melo, que pasó por la Juve en las temporadas 2009-10 y 2010-11.