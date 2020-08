Bartomeu rechaza reunirse con Messi porque no lo quiere vender

Messi quiere un acuerdo con el club, pero Bartomeu no negociará. AFP

A pesar de lo que pueda parecer, Leo Messi no quiere acabar mal con el FC Barcelona, el equipo de su vida. Es por ello que el argentino ha solicitado a la directiva una reunión para poner fin a esta etapa de mutuo acuerdo. Sin embargo, según 'COPE', Bartomeu no quiere citarse con el jugador para no tener que negociar.